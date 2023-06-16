Общество 16 июня 2023, 17:03 «Средневековье и разбой». Путин прокомментировал блокировку активов РФ за рубежом Президент Путин назвал блокировку российских счетов за рубежом средневековым разбоем РИА «Новости»

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Западные страны нарушили международное законодательство, заморозив счета российских бизнесменов. Об этом на ПМЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что многие российские бизнесмены столкнулись с блокировкой своих активов на Западе, хотя раньше казалось, что такого просто не может быть. Такую политику со стороны западных государств президент назвал разбоем.

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«Разбой, просто закрыли, отобрали, даже не объясняют почему. Даже разговаривать не хотят. Удивительно. Средневековье какое-то», — отметил Путин.

Иностранные СМИ назвали общую сумму замороженных ЕС активов россиян. По их данным, заблокированы сейчас 24,1 миллиарда евро частных средств. Санкции наложили на 1473 бизнесменов и 205 компаний из России.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Запад должен разморозить российские активы, не выдвигая никаких условий. По его словам, в противном случае эти государства нарушают все нормы и правила и действуют вопреки не только своему внутреннему законодательству, но и международному праву.