Названы регионы с самой высокой средней зарплатой

В России самые высокие зарплаты в северных регионах, Москва располагается лишь на четвертой строчке. Коронавирус не повлиял на эту ситуацию, сообщили «Известиям» в Фонде развития гражданского общества (ФоРГО).

По данным Росстата, самая высокая средняя зарплата в Магаданской области — 127 тысяч рублей. На втором месте Чукотка — 117 тысяч, на третьем Ямал — 96,6 тысячи. Четвертое место у Москвы — 95 тысяч рублей, замыкает пятерку Ненецкий автономный округ — 81,5 тысячи.

Следом идут Якутия (75,5 тысячи), Санкт-Петербург (65,4 тысячи), ХМАО (69,7 тысячи), Мурманская область (65,6 тысячи), Тува (49,2 тысячи).

В ФоРГО назвали эти регионы лидерами по социально-экономической устойчивости в период пандемии.

Замыкают двадцатку самых благополучных регионов Карелия, где в среднем получают 44 тысячи в месяц, и Башкирия (38,3 тысячи).

Ранее в профсоюзах предложили считать не среднюю зарплату, а медианную. В этом случае все работающие делятся на две части. У половины работников зарплата будет выше медианы, у другой — ниже.