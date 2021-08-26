facebook_pixel
    26 августа 2021, 22:34

    Психиатр рассказал, как пережить кризис среднего возраста

    Дарья Морозова

    Психиатр Айна Громова дала совет, как легче перенести кризис среднего возраста. Об этом сообщил сайт «Аргументы и факты».

    Психиатр рассказал, как пережить кризис среднего возраста

    Она уточнила, что этот кризис наступает в возрасте между 30 и 50 годами. Чаще всего — после 35 лет. Люди начинают переживать из-за чувства собственной нереализованности. Женщин может беспокоить их внешность или прибавка в весе.

    Громова рекомендовала не концентрироваться на этих переживаниях, чтобы не впасть в депрессию. Также она посоветовала постараться сформировать более заботливое отношение к себе и научиться понимать свои желания.