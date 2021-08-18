Среди вакцинированных россиян разыграют деньги

Вакцинированные россияне смогут получить по 100 тысяч рублей. Такие призы осенью разыграют среди тех, кто сделал прививку от коронавируса. Об этом сообщили в российском правительстве.

Соответствующее постановление подписал премьер-министр страны Михаил Мишустин. В розыгрыше смогут принять участие совершеннолетние граждане страны, которые прошли вакцинацию до начала лотереи.

«Мероприятие будет проводиться с 1 сентября по 1 декабря 2021 года среди вакцинированных на основании данных Единого регистра вакцинированных по уникальному номеру записи», — сказано в сообщении кабмина.

Оператором лотереи станет акционерное общество «Гознак». Розыгрыш призов будет идти на официальном сайте лотереи бонусзаздоровье.рф. Результаты опубликуют на этом же ресурсе, а также в СМИ.

«Запуская программу поощрения вакцинированных, правительство тем самым выражает признательность гражданам, которые проявили сознательность, позаботились о своем здоровье и защитили своих близких», — подчеркнула вице-премьер Татьяна Голикова.

Победителей будет определять компьютер, используя технологию алгоритма случайной выборки. Всего 100 тысяч рублей смогут выиграть 1000 человек. Деньги можно будет получить в течение полугода после проведения розыгрыша.

Информация о призе появится в личном кабинете человека на Едином портале государственных и муниципальных услуг (ЕПГУ), ее также направят посредством push-уведомления.

Масштабная вакцинация россиян началась в январе 2021 года. У России есть несколько своих вакцин против коронавируса. По большей части для прививки используют препарат «Спутник V», разработанный Центром имени Гамалеи.