Важное 28 мая 2023, 15:44 Среди участников ДРГ, атаковавших Белгородскую область, были поляки и американцы Гладков: жена погибшего жителя Козинки рассказала, что среди членов ДРГ были иностранцы РИА «Новости»

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Супругу жителя Козинки, погибшего при заходе ДРГ, фактически удерживали в плену два украинца. Среди диверсантов, по ее словам, были также поляки и американцы. Об этом сообщил в Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

В воскресенье, 28 мая, глава региона навестил пострадавших при обстрелах, которые проходят лечение во второй городской больнице. Там пообщался с жителями. Все рассказы, по его словам, очень тяжелые.

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«Особенно [воспоминания] тех, кто был ранен, но не мог выбраться из подвалов много часов на захваченной ДРГ территории», — уточнил он.

Гладков добавил, что особенно тяжело сейчас жене погибшего члена самообороны, у которой на глазах убили мужа.

«Она находилась фактически в плену, истекала кровью, не было возможности даже попить. <…> Что испытала она, наверное, трудно даже представить», — добавил губернатор.

Он заверил, что власти области окажут поддержку семье, потерявшей кормильца.