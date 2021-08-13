Почти треть работодателей в РФ пожаловались на злоупотребление больничными среди сотрудников

Частые больничные иногда могут дать повод для увольнения. По закону работодатель не имеет права указать на дверь сотруднику, который регулярно берет листки нетрудоспособности.

С злоупотреблением больничными так или иначе сталкивались 29% российских работодателей, сообщила газета «Известия» со ссылкой на результаты проведенного исследования. Домашнюю «отсидку» 24% считают возможным мотивом для того, чтобы распрощаться с сотрудником. Еще 2% согласились с таким утверждением наверняка.

Несмотря на недовольство частыми болезнями, 54% опрошенных заявили, что выгонять с работы за такое нельзя. Кроме того, в трудовом законодательстве нет подобного основания для увольнения.

Оспаривать порядок выдачи листка нетрудоспособности работодатель тоже не вправе из-за действия принципа врачебной тайны.

Тем не менее, предупредили юристы, для расторжения трудового договора вполне могут найтись другие причины — формальные. Например, якобы несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе по причине недостаточной квалификации. На практике такое в целом встречается редко.

Если же у работодателя возникли сомнения в подлинности больничного, он может обратиться в правоохранительные органы с проверкой. За подделку документов и работнику, и причастным к его изготовлению грозит возбуждение уголовного дела и до трех лет лишения свободы.