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    13 августа 2021, 04:06

    Почти треть работодателей в РФ пожаловались на злоупотребление больничными среди сотрудников

    Александра Ломейко

    Частые больничные иногда могут дать повод для увольнения. По закону работодатель не имеет права указать на дверь сотруднику, который регулярно берет листки нетрудоспособности.

    Почти треть работодателей в РФ пожаловались на злоупотребление больничными среди сотрудников

    С злоупотреблением больничными так или иначе сталкивались 29% российских работодателей, сообщила газета «Известия» со ссылкой на результаты проведенного исследования. Домашнюю «отсидку» 24% считают возможным мотивом для того, чтобы распрощаться с сотрудником. Еще 2% согласились с таким утверждением наверняка.

    Несмотря на недовольство частыми болезнями, 54% опрошенных заявили, что выгонять с работы за такое нельзя. Кроме того, в трудовом законодательстве нет подобного основания для увольнения.

    Оспаривать порядок выдачи листка нетрудоспособности работодатель тоже не вправе из-за действия принципа врачебной тайны.

    Тем не менее, предупредили юристы, для расторжения трудового договора вполне могут найтись другие причины — формальные. Например, якобы несоответствие занимаемой должности или выполняемой работе по причине недостаточной квалификации. На практике такое в целом встречается редко.

    Если же у работодателя возникли сомнения в подлинности больничного, он может обратиться в правоохранительные органы с проверкой. За подделку документов и работнику, и причастным к его изготовлению грозит возбуждение уголовного дела и до трех лет лишения свободы.