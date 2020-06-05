Среди самых высокооплачиваемых вакансий в России оказались работники склада

Так, к примеру, водителям-экспедиторам и грузчикам предлагают зарплату до 155 тысяч рублей. Примерно столько же могут получать и работники гражданского судоходства. А матросам во Владивостоке готовы предложить и вовсе до 240 тысяч — по крайней мере, подобная вакансия есть на сервисе поиска работы.

Также высокий доход у тех, кто работает с недвижимостью. Средний заработок риелторов — 140 тысяч рублей.

Аналитики выделили и ряд вакансий в стартапах. Начинающие специалисты в новых компаниях могут заработать около 130-140 тысяч в месяц.

Таковы данные исследования за май. Специалисты сервиса проанализировали более 150 тысяч вакансий.

Ранее стало известно, что в Москве самые высокие оклады оказались у финансистов и страховщиков. К началу 2020 года такие работники получали более 160 тысяч рублей в месяц.