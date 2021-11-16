Среди россиян вырос спрос на загородное жилье

Спрос на загородное жилье среди россиян за прошедшие месяцы 2021 года вырос на 6%. Об этом RT рассказали специалисты в сфере недвижимости.

«Средняя стоимость загородного жилья за первые десять месяцев текущего года составила 1,7 миллиона рублей. Это на 7% выше прошлогодних значений. Самыми дорогими на рынке оставались коттеджи. Их стоимость в среднем находилась вблизи семи миллионов рублей», — рассказал риелтор Дмитрий Алексеев.

Рост интереса к загородной недвижимости обусловлен несколькими факторами. Это карантинные ограничения, которые уже второй год сохраняются во многих регионах России, подорожание квартир, а также программа сельской ипотеки. По этой программе можно приобрести или построить загородное жилье, максимальная сумма займа в большинстве регионов составляет три миллиона рублей.