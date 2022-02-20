Среди россиян в 2021 году резко выросли продажи автомобилей в кредит

Россияне в 2021 году взяли кредитов для покупки авто на сумму 963 миллиарда рублей, сообщила газета «Известия». Количество автокредитов составило 909 тысяч, а средний размер — порядка 1,2 миллиона рублей.

Это, как указано в материале, на 16% больше в количественном и на 51% больше в финансовом выражении, чем в 2020-м. Кроме того, на 30% вырос размер займа.

Спрос на автомобили в 2021 году стал взрывным, отметил гендиректор БКИ «Эквифакс» Олег Лагуткин. Это произошло на фоне приостановки производства, а также сложностей с продажей в период коронавирусных ограничений. Покупатели начали приобретать авто до возникновения возможного дефицита, а производители повышали стоимость.

Еще одним фактором роста числа автокредитов Лагуткин назвал повышение среднего чека на автомобиль. К 2023 году произойдет насыщение, и рост объема займов прекратится, считает Лагуткин. Тогда, по его мнению, показатели придут к привычным 9-10% увеличения в год.

Россиянам рассказали, какое положение рук на руле во время вождения автомобиля может привести к аварии. Одна рука или руки в нижней части руля крадут у водителя драгоценные секунды, отметил заместитель главного редактора издательского дома «За рулем» Максим Сачков.