Среди пострадавших в бойне в казанской школе оказался учитель, дежуривший вместо охраны

Заместитель премьер-министра Татарстана Лейла Фазлеева объявила, что среди пострадавших при стрельбе в школе оказался учитель, дежуривший на первом этаже. По ее словам, он осуществлял обеспечение безопасности.

«Существует график работы учителей. Есть дежурный учитель на этаже. Функционал у учителя четко прописан. По данному объекту пострадавший учитель на первом этаже <…> осуществлял обеспечение безопасности на объекте», — сказала Фазлеева.

Также по вечерам в школе, где произошла стрельба, дежурят охранники, которые могли быть как мужского, так и женского пола, работают вахтеры и вахтерши.

Заместитель премьер-министра отметила, что все объекты в Татарстане оснащены тревожной кнопкой. Также все дети были знакомы с режимом эвакуации, а учителя знали, что делать в случае ЧП.

«Речевое оповещение, которое директор школы №175 сразу же включила в работу, — это тоже показатель точности действий», — сказала Фазлеева.

Чиновница отметила, что многие общеобразовательные учреждения Татарстана подключены к ЧОП.