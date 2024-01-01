Общество 01 января 2024, 19:02 Среди пострадавших при ударе ВСУ по Донецку оказались журналисты МИД России: журналисты пострадали при ударе ВСУ по Донецку РИА «Новости»

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В МИД России отреагировали на удар ВСУ по Донецку, в результате которого погибли четыре человека, а более 14 получили ранения. В заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства, указали, что формирования украинских неонацистов при поддержке западных стран совершают теракты против мирных россиян.

«По предварительным данным, среди пострадавших есть журналисты, осуществлявшие в городе свою профессиональную деятельность», — обратили внимание в МИД.

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В министерстве напомнили, что президент Украины Владимир Зеленский в свойственной ему «гитлеровской риторике» ранее назвал россиян отбросами. Таким образом он вновь продемонстрировал, что Украина заражена нацизмом, который нужно полностью искоренить. Главари киевского режима закончат так же, как и их кумиры из Третьего рейха, выразили уверенность в МИД.

Официальный представитель министерства Мария Захарова назвала ВСУ террористическим зверьем за атаку по Донецку в новогоднюю ночь.