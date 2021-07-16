Среди пассажиров, находившихся на борту аварийно севшего Ан-28, есть пострадавшие

В результате аварийной посадки пассажирского Ан-28 в Томской области есть пострадавшие. Однако тяжелых травм никто не получил. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Издание сообщило, что на борту самолета находились 19 человек, в том числе два ребенка. По предварительным данным, пилотам удалось посадить самолет на открытую местность посреди тайги, что и спасло людям жизнь. Сейчас рассматривается версия отказа двигателя. Официальных подтверждений пока этому нет. В каком состоянии сейчас находятся пассажиры — неизвестно.

Самолет принадлежит компании «Сибирская легкая авиация». Авиалайнер выполнял рейс из города Кедрового в Томск. В 12:50 самолет перестал выходить на связь и пропал с радаров. На его поиски отправили борт Ми-8 с медиками и спасателями на борту. В пресс-службе МЧС сообщили, что всех эвакуируют на дополнительных вертолетах, которые направят из Томска.

В результате следователи возбудили уголовное дело после исчезновения и нахождения самолета Ан-28 по статье «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта».