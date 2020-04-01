Среди новых заболевших коронавирусом в Москве оказалось 29 детей

Коронавирус начинает появляться не только у пожилого населения, но и молодых людей. Среди новых пациентов в московских больницах оказались 29 детей и большое количество тех, кому нет еще 45 лет.

«Среди новых заболевших 117 людей в возрасте от 18 до 45 лет, 87 человек от 46 до 65 лет и 34 человека старше 65 лет, причем 12 из них старше 80 лет. Также коронавирус подтвержден у 29 детей», — сообщает столичный оперштаб.

За прошедшие сутки в Москве выявили 267 новых случаев инфицирования. Всего врачи помогают вылечиться от COVID-19 1880 пациентам. Все заразившиеся жители города находятся в специальных боксах под наблюдением врачей. В ближайшее время медики также проведут обследования тех, кто контактировал с новыми поступившими пациентами.

По последним данным, в России зарегистрировано 2777 случаев заражения коронавирусом. За сутки инфицированных стало больше на 440 человек. Днем ранее больных было 2337. За время пандемии удалось вылечить 190 человек. Погибли от заболевания 24 пациента.

Власти России принимают активные меры по борьбе с дальнейшим распространением коронавируса. Жителей отправляют на самоизоляцию, уже закрыты кафе, театры, парки и другие учреждения.