Спрос на вторичное жилье вырос среди ипотечников

Россияне стали больше интересоваться ипотекой на вторичное жилье. К спросу привели низкие ставки и корректировка госпрограммы по льготной ипотеке.

Как заявили в Райффайзенбанке, в июне количество ипотечных заявок на вторичное жилье превысило обращения на другие программы. Число таких заявок составило 60%, уточнила газета «Известия». В 2020 году показатель находился на уровне 44%.

По словам директора ипотечного бизнеса «Дом.рф» Игоря Ларина, доля заявок на ипотеку выросла в январе с 22% до 36%. При этом спрос остается высоким. Интерес к вторичному рынку подтвердили и в «Санкт-Петербурге». Значительного роста спроса не увидели в ВТБ и «Сбере». Там отметили, что объем заявок остался на уровне 60% и 72% соответственно.

Эксперт рынка недвижимости Академии управления финансами и инвестициями Алексей Кричевский отметил, что интерес к вторичному жилью увеличился, так как все интересные предложения в новостройках уже раскупили. На спрос также повлияли низкие процентные ставки и корректировка условий государственной программы по льготной ипотеке.