Общество 12 апреля 2023, 09:13 Среда станет самым теплым днем недели в Московском регионе Синоптик Леус назвал 12 апреля самым теплым днем недели в Москве РИА «Новости»

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В среду, 12 апреля, в Москве ожидается до +16…+18 градусов тепла, без осадков, сообщил в Telegram-канале синоптик Михаил Леус. Эксперт пояснил, что пока столичный регион находится под влиянием уходящего на юго-восток антициклона.

В Московской области воздух прогреется до +15…+20, уточнил Леус.

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«Тепло достигнет апогея. <…> С такими показателями среда станет самым теплым днем недели», — написал он.

Порывы северо-восточного ветра достигнут скорости от трех до восьми метров в секунду. Атмосферное давление будет снижаться и составит 747 миллиметров ртутного столба, что близко к показателям нормы.

«Солнечная активность умеренная, геомагнитное поле неустойчивое», — добавил специалист.

В четверг, 13 апреля, по словам синоптика, столбики термометра покажут на пару градусов ниже, осадков также не ожидается.