Сразу в трех странах продолжается бракоразводный процесс тренера «Зенита»

Жить в согласии до смерти или до первого кредита - Россияне стали реже разводиться. Почему? Подробнее

По данным информагентства, бывшие супруги являются гражданами Украины. Тимощук работает в Петербурге, Навроцкая с двумя дочерьми живет в Германии.

В России рассматривается дело о разделе совместно нажитого имущества и взыскании алиментов. В Германии суд удовлетворил иск Надежды, однако Тимощук не исполняет судебного решения.

Адвокат Навроцкой Андрей Тындик пояснил, что принудительно алименты в России взыскать невозможно.

«Между Россией и Германией не существует договора. Поэтому наша главная цель — именно взыскание алиментов в России», — рассказал юрист.

Что касается разбирательств на Украине, то местные адвокаты будут искать там возможное имущество бывших супругов.

«Точное количество всего я не знаю. Он ведь подкупал нотариусов в РФ, чтобы сделки оформлять», — отметила Навроцкая.