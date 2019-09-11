  • Сразу в трех странах продолжается бракоразводный процесс тренера «Зенита»

    11 сентября 2019, 14:58

    Артур Блянихов

    Сразу в трех странах (Россия, Германия и Украина) рассматривается развод 40-летнего тренера питерского «Зенита» Анатолия Тимощука с Надеждой Навроцкой. Об этом сообщило РИА ФАН.

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    По данным информагентства, бывшие супруги являются гражданами Украины. Тимощук работает в Петербурге, Навроцкая с двумя дочерьми живет в Германии.

    В России рассматривается дело о разделе совместно нажитого имущества и взыскании алиментов. В Германии суд удовлетворил иск Надежды, однако Тимощук не исполняет судебного решения.

    Адвокат Навроцкой Андрей Тындик пояснил, что принудительно алименты в России взыскать невозможно.

    «Между Россией и Германией не существует договора. Поэтому наша главная цель — именно взыскание алиментов в России», — рассказал юрист.

    Что касается разбирательств на Украине, то местные адвокаты будут искать там возможное имущество бывших супругов.

    «Точное количество всего я не знаю. Он ведь подкупал нотариусов в РФ, чтобы сделки оформлять», — отметила Навроцкая.