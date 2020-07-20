Некоторые россияне смогут получить сразу три пособия на детей в августе

Российским семьям с детьми продолжают помогать в условиях коронавируса. Так, некоторые родители смогут получить сразу три пособия в августе. Деньги предоставят тем, кто еще не успел подать заявления на помощь во время пандемии.

В конце июня президент Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате семьям с детьми. Дополнительные деньги смогут получить родители, усыновители, опекуны или попечители детей до 16 лет.

«Родители и опекуны, которые пока не обратились за указанными выплатами, получат дополнительные 10 тысяч рублей после того, как подадут заявления о выплате на детей до трех лет либо о выплате на детей от трех до 16 лет», — уточнили в Пенсионном фонде.

Заявления семьи могут подать до 30 сентября включительно. Если заявку одобрят, то деньги выплатят без каких-либо документов.

«Чтобы получить выплату, необходимо направить заявление через личный кабинет на портале Пенсионного фонда или портале госуслуг. Никаких дополнительных документов заявителю при этом подавать не нужно — ПФР самостоятельно запросит все необходимые сведения», — подчеркнули в ПФР.

Если подать заявление онлайн не получается, то можно обратиться в МФЦ или территориальный орган Пенсионного фонда. Поможет также электронный сервис online.pfrf.ru.

Кроме того, россияне с детьми до трех лет смогут рассчитывать на предоставление сразу 15 тысяч рублей. Эта сумма складывается из пяти тысяч за апрель, май и июнь.

Еще пособия могут получить семьи с детьми от трех до семи лет. В этом случае ежемесячный доход родителей должен быть ниже двух прожиточных минимумов. Размер выплаты будет зависеть от того региона, где живет семья. Вся дополнительная материальная помощь рассчитана на тех, кто еще не подал заявлений на выплаты во время пандемии. Никаких других субсидий не предусмотрено.

Россиянам с детьми начали материально помогать из-за ситуации с распространением коронавируса. Начиная с 1 июля Пенсионный фонд приступил к выплате единовременных пособий семьям с детьми до 16 лет. На каждого ребенка родители смогли получить по 10 тысяч рублей.