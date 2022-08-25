Сразу шесть медучреждений построят на Ямале

На Ямале власти анонсировали строительство шести медицинских учреждений. Об этом написало издание «Ямал-Медиа» со ссылкой на Telegram-канал «Ямал.Официально».

Новые объекты появятся в Ноябрьске, Тарко-Сале, Тазовском, Губкинском, Муравленко и Коротчаево.

В Ноябрьске и Муравленко возведут крупнейшие взрослые поликлиники, в Тарко-Сале и Губкинском появятся педиатрические корпусы, в Тазовском поселке — новый стационар терапевтического и хирургического отделения, а в Коротчаево — участковая больница.

На строительстве одной из поликлиник побывал губернатор ЯНАО Дмитрий Артюхов. Работы стартовали в четверг, 25 августа.