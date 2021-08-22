Сразу две пары поженились ночью в московском метро

Сразу две пары молодоженов зарегистрировали брак в Московском метрополитене. Церемонию провели в ночь на 22 августа на станции «Маяковская».

О торжественной регистрации брака в необычной городской локации, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу подземки.

Ранее два других транспортных объекта города становились площадками для церемонии. Москвичи женились на Северном речном вокзале и Московской канатной дороге.

По данным Росстата, россияне в этом году начали чаще играть свадьбы. За первый месяц лета количество браков выросло почти на 50% и составило 100,9 тысячи. Для сравнения: в прошлом году в июне россияне сыграли 68,4 тысячи свадеб.

Вместе с тем выросло и число разводов. Их количество увеличилось на 21,6% — до 55,7 тысячи.