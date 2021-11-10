Сразу два катка откроются в петербургском ЦПКиО

Сразу два катка с искусственным льдом — большой и малый — откроют в ЦПКиО на Елагином острове в Санкт-Петербурге 10 декабря (с поправкой на погодные условия). Об этом сообщили «Невские новости».

Малый каток будет вмещать до 100 человек, его площадь составит 900 квадратных метров. На большом катке, площадью 4000 квадратных метров, смогут кататься до 800 человек в день.

Катки в парке будут работать до середины марта.