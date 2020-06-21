Возможность того, что Владимир Путин еще раз выдвинет свою кандидатуру на пост президента России на следующих выборах, очень велика. Это ожидаемое событие, как и высокая вероятность того, что большинство россиян поддержит его кандидатуру.

Об этом «360» рассказал экономист, ведущий научный сотрудник МГУ Андрей Колганов. Он объяснил, почему возможность выдвижения кандидатуры Владимира Путина на новый срок для избрания президента РФ — это «весьма вероятное и, в общем-то, ожидаемое решение».

Потому что на российском политическом ландшафте вряд ли можно найти сравнимую с ним по политическому авторитету фигуру, которая могла бы претендовать на высший пост государства Андрей Колганов.

Собеседник подчеркнул, что весьма вероятно не только выдвижение Владимира Путина на пост главы государства, но и его победа на выборах.

«Поэтому и выдвижение Владимира Путина на этот пост, и вероятность его избрания в результате голосования весьма высоки», — заключил он.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что не исключает вероятность своего участия в следующих выборах президента. При этом он подчеркнул, что это произойдет лишь в том случае, если будут приняты поправки к Конституции страны.

При этом глава государства призвал чиновников отказаться от поисков его замены прямо сейчас и заняться более важными делами. Он отметил, что если поправки не примут, года через два политики начнут выискивать возможных преемников, вместо того чтобы нормально работать.

Голосование по поправкам к главному закону страны состоится с 25 июня по 1 июля.