Эксклюзив 21 июня 2023, 12:24 Сработали на китайско-российское сближение. США подтвердили провал турне Блинкена в Пекине Политолог Ярошенко: США после провальной поездки Блинкена сильнее повернули Китай к России РИА «Новости»

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США продолжают делать многое для сближения России и Китая. Визит главы Госдепа Энтони Блинкена в КНР и последующие за этим обвинения в диктаторстве в адрес Си Цзиньпина со стороны лидера Штатов — очередной тому пример, заметил в беседе «360» политолог Алексей Ярошенко.

«До возвращения Блинкена из Китая была небольшая интрига, чем все это закончится, удастся ли США склонить Китай к своей позиции, попытаться его каким-либо образом включить в антироссийскую политику», — обратил внимание эксперт.

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По словам Ярошенко, тот факт, что Китай не присоединяется к санкциям против России, делает западную осаду РФ достаточно хлипкой. В итоге полный провал своих попыток склонения КНР на свою сторону подтвердили сами американцы, указал собеседник «360».

Он напомнил, как президент США Джо Байден назвал председателя КНР «диктатором». А произошло это буквально на следующий день после визита Блинкена. Причем особой иронии ситуации добавляет, что поездка должна была снизить напряженность в отношениях двух стран.

«Обвинения в диктаторстве — это очень серьезный удар по американо-китайским отношениям. Видимо, настолько не договорились и не нашли точек соприкосновения, что теперь Штаты будут просто продолжать давить на КНР», — указал Ярошенко.

По его оценке, с этой точки зрения США сделали очень многое для сближения России и Китая. Их усилия велики настолько, что кажется, что даже сами Москва и Пекин делают меньше для этого, добавил эксперт.

«Можно даже предположить, что президент Байден — агент разведки, так много он делает для сближения наших стран», — с иронией заключил он.