Эксклюзив 27 марта 2024, 16:57 Сработал инстинкт. Оператор раскрыл детали спасения «Пикника» при теракте в Crocus City Hall Оператор Поморин рассказал детали спасения съемочной группы при теракте Телеканал «360»

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Оператору Ивану Поморину, который должен был снимать концерт группы «Пикник» в Crocus City Hall, удалось спасти свою съемочную группу во время теракта. Об этом он рассказал «360».

«Мы со своей командой должны были снимать концерт, 17 человек участвовали в подготовке. Уже было второй звонок, один из коллег на втором этаже сообщил о выстрелах. У меня сработал инстинкт сказать: „Ребята, бросайте все и выходите“. Еще никто ничего не понимал, я смотрел на мониторы в зале, там еще никто никуда не бежал», — сказал он.

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Поморин отметил, что сразу понял: лучше опоздать на съемку.

«Эти секунды сработали на что, что мои ребята не попали в давку. Когда выходили, была дверь, которая была закрыта на одну створку, что усугубило пробку. Начал пытаться открыть ее с засова и помочь людям пройти. Но не всем так повезло. Две девушки из моей команды оставались на втором этаже, когда пулеметчики вошли в зал, спуститься в зал не успели. Их спас человек, который скомандовал им ложиться, а потом — бежать», — добавил оператор.

После этого группе удалось объединиться рядом с одним из пожарных выходов из Crocus City Hall, добавил Поморин.

«Спасибо человеку, который обезвредил одного автоматчика возле сцены, задача которого была стрелять по балконам и тем, кто выбегает. Видимо, благодаря ему мы остались живы», — заключил мужчина.

Теракт в Crocus City Hall произошел в пятницу, 22 марта. Согласно последним данным, жертвами стали 140 человек.