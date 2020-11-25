Спутница Немцова рассказала о первых минутах после убийства

Свидетельница убийства Бориса Немцова — украинская модель Анна Дурицкая — рассказала о событиях того дня.

В интервью Дмитрию Гордону Дурицкая рассказала, что в тот день Немцов был взволнован и рассказал ей, что за ним следят. Несмотря на волнение политика, пара отправилась в центр Москвы. По словам украинской модели, после ужина она предложила поехать на машине домой, но Немцов настоял на прогулке пешком.

«На [Большом Москворецком] мосту я услышала хлопки. Мы шли очень близко друг к другу. И я подняла голову вверх, так как подумала, что это салюты», — рассказала Дурицкая. Она добавила, что только когда почувствовала, как Немцов схватил ее за руку, поняла, что в него стреляли. Обернувшись, девушка увидела только быстро уезжающую машину серого цвета. Дурицкая поделилась, что до последнего думала, что Немцову выстрелили в ногу, и он останется жив.

Украинская модель рассказала, что очень испугалась и побежала вперед по мосту — она думала, что в нее тоже будут стрелять. Неподалеку девушка увидела снегоуборочную машину. Она попросила водителя позвонить в «скорую», однако, по словам Дурицкой, мужчина не отреагировал на ее просьбы, и она сама набрала номер экстренных служб.

Модель рассказала, что когда вернулась к лежащему Немцову, рядим с ним был мужчина, рассматривающий телефон и документы политика. При этом Дурицкая опровергла версию о том, что после выстрелов Немцов еще был жив, а появившийся мужчина его убил. По словам модели, Немцов «был убит сразу».

Бориса Немцова убили в центре Москвы в феврале 2015 года.