Спутница Навального в Томске не пришла на допрос и покинула Россию

Находившаяся с Алексей Навальным в поездке по регионам Марина Певчих не стала давать показания и уехала из страны в Германию. Об это заявили в управлении на транспорте МВД по Сибирскому Федеральному округу.

В поездке Навального сопровождали шесть человек: Кира Ярмыш, Георгий Албуров, Илья Пахов, Владлен Лось, Павел Зеленский и Марина Певчих. Все кроме Певчих ответили на вопросы.

«В то же время Марина Певчих, <…> постоянно проживающая в Великобритании, 20 августа уклонилась от дачи объяснений», — сказано на сайте ведомства.

Представители МВД добавили, что 22 августа она улетела в Германию. Именно по этому допросить ее не удалось. Где она сейчас находится, пока не известно.

Алексею Навальному стало плохо во время полета из Томска в Москву. Самолет экстренно сел в Омске, где основателя ФБК госпитализировали. Через два дня, рано утром 22 августа, Навального спецбортом перевезли в Германию. Он проходит лечение в берлинской клинике «Шарите».

Власти ФРГ заявили, что Навального отравили веществом из группы боевых веществ «Новичок». Омские врачи утверждают, что не нашли в организме больного следов яда. Основатель ФБК пришел в себя 7 сентября после того, как две недели находился в медикаментозной коме.

Российские правоохранительные органы собираются участвовать в следственных действиях, которые проведут в Германии.