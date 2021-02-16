«Спутник V» зарегистрируют в ЮАР

Создатели вакцины от коронавируса «Спутник V» решили зарегистрировать препарат в ЮАР и подали заявку в Южноафриканское управление по регулированию медицинских средств. Об этом сообщил местный Минздрав.

«Соответствующая документация получена Южноафриканским управлением по регулированию медицинских средств (SAHPRA)», — приводит телеканал ENCA текст сообщения ведомства.

Власти ЮАР сейчас находятся «во взаимодействии с производителями российской вакцины».

Препарат «Спутник V», который создали в Центре имени Гамалеи, уже зарегистрировали в нескольких десятках стран. Вакцину одобрили в России, Белоруссии, Аргентине, Боливии, Венесуэле, Парагвае, Алжире, Палестине, Туркмении, Венгрии, Сербии, ОАЭ, Иране, Мексике, Мьянме и других государствах-

Ранее известный медицинский журнал The Lancet опубликовал результаты третьей фазы клинических исследований «Спутника V». После этого мировые специалисты впервые заговорили об эффективности российской вакцины и удобстве ее хранения и перевозки.

Агентство Bloomberg сообщило, что наш препарат — это один из главных научных прорывов с советских времен.