«Спутник V» вошел в тройку самых популярных вакцин от коронавируса в мире

Российская вакцина «Спутник V» вошла в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. Прививка обогнала три вакцины из Китая. Об этом сообщили в пресс-службе Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ).

«Спутник V» входит в тройку мировых вакцин против коронавируса по количеству полученных одобрений государственными регуляторами. «Спутник V» одобрен к концу текущей недели уже 26 государствами в Европе, Латинской Америке, на Ближнем Востоке, Африке, Азии и Северной Америке, превысив планы РФПИ», — говорится в сообщении.

Первое место в мире по количеству одобрений пока занимает вакцина Pfizer. Она разрешена в 35 странах. На втором месте — AstraZeneca, разрешенная в 31 стране. «Спутник V» обогнал по числу одобрений вакцину Moderna, зарегистрированную в 14 странах, а также три китайские вакцины — Sinopharm, Sinovac, CanSino. Последняя одобрена всего в двух странах.

В пятницу стало известно, что российскую вакцину от коронавируса «Спутник V» начнут поставлять в Черногорию. Разрешение уже выдал Институт лекарств и медицинских средств страны.