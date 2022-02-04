«Спутник V» окончательно зарегистрировали

«Спутник V» прошел все этапы исследований и получил постоянную регистрацию в России. Об этом заявил министр здравоохранения Михаил Мурашко.

Сначала «Спутник V» был зарегистрирован «на условиях» после проведения первой-второй фаз клинических исследований, сообщило РИА «Новости».

«Вакцина „Спутник V“ — она уже зарегистрирована не на предварительных условиях, прошла полностью все этапы клинических исследований», — сказал Мурашко.

«Спутник V» стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Препарат создали в Центре имени Н. Ф. Гамалеи на основе платформы вектора аденовируса человека.

Вакцина одобрена в 71 стране с общим населением четыре миллиарда человек. Ее назвали в честь первого советского космического спутника.

Третий этап испытаний «Спутника V» завершился в конце сентября прошлого года. В нем приняли участие в том числе люди старше 60 лет. Мурашко ранее отмечал, что во время испытаний вакцина зарекомендовала себя как эффективная и безопасная. Глава Минздрава также указывал на то, что «Спутник V» не имеет серьезных побочных эффектов и формирует устойчивый антительный и клеточный иммунитет к коронавирусу, сообщал RT.