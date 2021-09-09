Министры здравоохранения во время встречи G20 назвали «Спутник V» лучшим препаратом от коронавируса. Об этом заявил глава Минздрава РФ Михаил Мурашко.

«За последние десятилетия, наверное, это первый прорыв медицинской науки, когда его знают — лекарственный препарат — во всем мире и доверяют. Сейчас на G20, выступая, министры здравоохранения говорили: „‚Спутник‘ — лучший препарат для профилактики“», — сказал Мурашко во время выступления на IV Форуме социальных инноваций регионов. Его процитировала газета «Ведомости».

Министр добавил, что с начала пандемии на рынке появились свыше 1200 медицинских изделий. По его словам, за этот промежуток времени такого количества новых препаратов еще не было. В частности, речь идет о вакцинах от коронавируса.

«Спутник V» создали в центре имени Гамалеи при поддержки РФПИ в 2020 году. Препарат стал первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Он одобрен для использования в порядка 70 странах мира.

Недавно Турция заявила, что производство «Спутника V» внутри страны не должно занять много времени.