Вакцину против коронавируса «Спутник V» могут одобрить в ЕС до конца 2021 года. Реакцию европейского регулятора EMA ждут на решение по препарату от Всемирной организации здравоохранения.

Научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Анатолий Альтштейн пояснил газете «Известия», что задержки с одобрением российской вакцины могут возникать из-за различных стандартов в производстве.

Он заметил, что в настоящее время вакцины создают по так называемой «надлежащей производственной практике». Специалисты ВОЗ проверяют степень соблюдения требований на производстве в РФ и оставляют необходимые замечания.

«Мы их, в свою очередь, оперативно устраняем. Постепенно мы будем этим требованиям соответствовать», — сказал Альтштейн.

Сотрудник НИЦ имени Гамалеи подчеркнул, что уровень биотехнологий в странах западной Европы и США несколько отличается от российского.

«Поэтому они не признают и китайские препараты», — подчеркнул ученый.

Большинство западных организаций, обратил внимание Альтштейн, претензий к качеству вакцины не предъявляют. «Спутник V» зарегистрировали около 70 государств. Научный журнал The Lancet оценил эффективность вакцины на уровне 91,6%.