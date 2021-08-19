«Спутник V» модифицировали под «дельта»-штамм коронавируса

Специалисты Центра имени Гамалеи модифицировали вакцину от коронавируса «Спутник V» для эффективной борьбы со штаммом «дельта». Об этом «Интерфаксу» рассказал директор исследовательского центра Александр Гинцбург.

«В холодильнике уже есть сделанная конструкция вакцины. <…> Все начали делать вакцину на основе последовательности „дельта“-штамма, а будет ли она лучше [уже существующих препаратов] против „дельта“-штамма, априори никто сказать не может», — приводит агентство слова ученого.

Гинцбург отметил, что высокие показатели смертности от ковида в России на фоне снижения уровня заболеваемости связаны с разгулом индийского штамма коронавируса. Собеседник не исключил появления новых вариантов SARS-CoV-2, однако затруднился сказать, будут ли опаснее «дельты». По словам академика, инфекционный процесс у заразившихся индийским вариантом коронавируса непривитых людей протекает за четыре-пять дней. Иммунная система в этой ситуации просто не успевает выработать антитела.

Ранее заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов заявил, что предотвратить появление новых агрессивных мутаций SARS-CoV-2 поможет только масштабная вакцинация.