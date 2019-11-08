Симоньян рассказала о нападках на желающих работать в Sputnik в Эстонии

О допросах в эстонских спецслужбах соискателей мест в Sputnik в Эстонии рассказала главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян. Людей запугивали и угрожали закрытием банковских счетов.

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Об этом она рассказала в эфире программы «60 минут» на телеканале Россия 1. Маргарита Симоньян призналась, что с такой работой тоталитарной машины как в Эстонии, ей не приходилось сталкиваться нигде. В том числе, в арабских странах.

«Когда даже людей, которые пришли к нам на собеседование, соискателей работы, которых мы еще даже не взяли на работу и, может быть, не взяли бы никогда, их вызывают спецслужбы, допрашивают, о чем вы говорили, кто с вами говорил», — сообщила Симоньян. Она добавила, что подобное происходит в Эстонии уже давно и повсеместно.

«Эстония использует все возможные рычаги, начиная от закрытия счетов в банке и заканчивая просто запугиванием спецслужб, чтобы не дать нам и нашему Sputnik там работать», — уточнила Симоньян.

МИД РФ и ранее заявлял о препятствиях, которые чинились эстонскими властями в работе российских СМИ. Ведомство отмечало демагогический характер заявлений правительств стран Балтии о принципах демократии и свободе слова.