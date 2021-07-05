«Спутник V» для подростков начали исследовать в Москве

В Москве начали исследование «Спутника V» для вакцинации подростков. Об этом заявила заммэра Москвы Анастасия Ракова.

Эту вакцину смогут использовать школьники в возрасте от 12 до 17 лет, объяснила Ракова.

«Сейчас первая и вторая фазы исследования проходят на базе двух ведущих детских больниц — Морозовской детской больницы и Детской больницы им. З. А. Башляевой», — рассказала Ракова. Ее процитировал ТАСС.

Заммэра добавила, что в исследовании принимают участие 100 человек. В понедельник, 5 июля, начались медицинские обследования первых добровольцев. Они в обязательном порядке сдают ПЦР-тест.

«Спутник V» является первой в мире зарегистрированной вакциной от коронавируса. Ее создали в Центре имени Гамалеи. Также там разработали «Спутник Лайт». Данный препарат рекомендовано вводить тем, кто уже переболел ковидом или прошел вакцинацию полгода назад.

«Спутник Лайт» — первая доза обычного «Спутника». Обе вакцины сделаны на основе неспособного размножаться аденовируса человека. «Лайт» можно вводить людям от 18 до 50 лет.