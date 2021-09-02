Российский препарат «Спутник Лайт» может быть бустером для любых вакцин от коронавируса, в том числе и иностранных. Об этом заявил глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев.

По его словам, в дальнейшем «Спутник Лайт» собираются использовать в таком качестве. Глава РФПИ подчеркнул, что это не просто «пассивное заявление». В Аргентине уже ведутся соответствующие исследования, и они показали эффективность таких бустеров, сообщил «Интерфакс».

«„Спутник Лайт“ — это то, что может бустировать и AstraZeneca, и Moderna, и Pfizer», — подчеркнул Дмитриев, выступая на Восточном экономическом форуме.

Он обратил внимание, что «Спутник Лайт» стал первым в мире официально зарегистрированным бустером. Дальнейшая стратегия РФПИ, который сложил в «Спутник Лайт» 17 миллиардов рублей, в том, чтобы не только обеспечивать ревакцинацию россиян, не только использовать ее как независимую вакцину, но и использовать ее как бустер для вакцин AstraZeneca и других.

«Спутник Лайт» представляет собой первый компонент «Спутника V». Эта вакцина используется для масштабной вакцинации против коронавируса в России.