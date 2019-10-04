«Спущу с тебя шкуру»: учительница из Якутии пригрозила школьнику расправой из-за тетрадки

На кадрах видно, что учительница и ученик стоят в коридоре. Педагог дергает мальчика за пиджак и кричит, почти переходя на визг.

«Если ты ее куда-нибудь денешь, если ты ее потеряешь или уже потерял… Я спущу с тебя шкуру и засуну тебе в рот и вытащу через задницу. Ты понял?» — кричал педагог.

После этого женщина грубо оттолкнула школьника и зашла в класс, отметила «Газета.ru».

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И. о. руководителя Управления образования Сунтарского улуса Елена Васильева рассказала, что учительница преподает в школе английский язык. На работу она устроилась только месяц назад.

Министр образования республики Владимир Егоров пообещал разобраться в конфликте. Он назвал подобное поведение педагога недопустимы в любых обстоятельствах.

Известно, что видео записали учащиеся школы в одном из сел Сунтарского улуса.