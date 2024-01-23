Общество 23 января 2024, 11:38 Спросу на жилье в России предсказали падение к весне Доцент Осянин: спрос на жилье в РФ может снизиться к весне 2024 года Alexander Legky/Global Look Press

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Спрос на жилье в России может снизиться к весне 2024 года, рассказал агентству Rex доцент базовой кафедры финконтроля, анализа и аудита Главного контрольного управления Москвы РЭУ имени Плеханова Дмитрий Осянин. По его мнению, это может поспособствовать замедлению роста цен, но не серьезному снижению.

Осянин предположил, что ценовая ситуация будет меняться в зависимости от темпов инфляции, роста или снижения доходов населения — те, кто планировал покупку, могут отложить ее или, напротив, ускорить. Максимальное снижение цен составит 10%.

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По данным «Коммерсанта», продажи недвижимости снизились за счет подорожавшей ипотеки, однако средняя цена пока не сократилась. Правда, и ощутимого роста нет: за месяц квартиры на вторичном рынке в крупнейших городах России подорожали лишь на 1%. Предполагается, что активность покупателей останется сдержанной до конца зимы, что весной может спровоцировать снижение стоимости жилья.