Спрос в строительных магазинах вырос из-за карантина

Руководство интернет-магазина Ozon отметило, что продажи строительных товаров увеличились на 300% по сравнению со стандартными показателями.

«Чаще всего покупают дрели-шуруповерты и отвертки, россияне планируют небольшие ремонтные работы — видимо, наконец появилось время повесить ту самую полочку или картину, которые уже давно ждут своего часа», — уточнила директор по развитию бизнеса DIY & Household в Ozon Анна Карпова.

В интернет-сервисе «Авито» спрос на строительные материалы вырос на 31%. По мнению работников пресс-службы, популярность товаров связана с переездом россиян на дачи. Сейчас многие граждане изолируются за городом.