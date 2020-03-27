Спрос в строительных магазинах вырос из-за карантина
Россияне решили заняться ремонтом во время карантина из-за коронавируса. Сотрудники магазинов заметили повышенную популярность среди строительных материалов и товаров для дома. Об этом сообщила «Газета.ru».
Руководство интернет-магазина Ozon отметило, что продажи строительных товаров увеличились на 300% по сравнению со стандартными показателями.
«Чаще всего покупают дрели-шуруповерты и отвертки, россияне планируют небольшие ремонтные работы — видимо, наконец появилось время повесить ту самую полочку или картину, которые уже давно ждут своего часа», — уточнила директор по развитию бизнеса DIY & Household в Ozon Анна Карпова.
В интернет-сервисе «Авито» спрос на строительные материалы вырос на 31%. По мнению работников пресс-службы, популярность товаров связана с переездом россиян на дачи. Сейчас многие граждане изолируются за городом.