Общество 01 июля 2023, 02:56 Спрос россиян на поездки в Азербайджан в июне вырос в 3,5 раза «Яндекс Путешествия»: спрос россиян на поездки в Азербайджан поднялся в 3,5 раза за год Pixabay

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Азербайджан стал лидером в июне по росту спроса российских туристов среди зарубежных поездок. Об этом сообщила газета «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс.Путешествия».

«В июне 2023 года по сравнению с июнем 2022 года интерес к поездкам в Азербайджан вырос на 249%», — сказано в материале.

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По мнению специалистов, поводом для внезапной популярности стало значительное снижение стоимости на перелеты в республику этим летом. Билет до Азербайджана стоит на 23% дешевле, чем в прошлом году. При этом цены в отелях и гостиницах не поменялись. Помимо Азербайджана, лидирующую позицию заняли Грузия, Таиланд, Кипр и Турция.

Ранее российская туристка пожаловалась на систему «все включено» в Турции. По ее словам, привычная схема изменилась в негативную сторону. Путешественница не смогла найти еду в отеле, поэтому самостоятельно оплачивала питание в дорогих ресторанах. Также в ее номере не было стабильного интернета за приличную цену и пришлось покупать местную сим-карту. Персонал в отеле тоже разочаровал женщину, один из сотрудников зашел к ней в комнату посреди ночи.