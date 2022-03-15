«Спрос поднимает цены». Россиянам рассказали, когда стоимость товаров в магазинах начнет снижаться

Ценники в российских магазинах начнут снижаться после того, как уменьшится спрос на товары. Об этом «360» рассказал экономист, специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко.

По словам эксперта, цены на товары в магазинах объясняются так называемой общей инфляцией.

«Это когда один импортный продукт, который продается за 500 рублей, вырос за счет спекулятивной курсовой разницы, а второй отечественный продукт, который рядом продается по 100 рублей, не может продаваться по 100 рублей, так как является неконкурентным. Предприниматели тоже хотят получить такую же прибыль, как по импорту», — отметил Зайченко.

Он пояснил, что бизнесмены пытаются уравнять свою ценовую политику с импортной. В итоге стоимость российских продуктов и других товаров тоже вырастает. Простыми словами такая ситуация и называется общей инфляцией.

«Спрос поднимает цены. Когда люди так активно перестанут себя вести в магазинах, цены начнут снижаться», — заявил экономист.

Искусственную инфляцию создают сами покупатели, которые берут в магазине не одну, а три-четыре пачки гречки. Как подчеркнул Зайченко, стоимость товаров начнет падать и при укреплении рубля. Когда цифра дойдет до психологической отметки 100 рублей или чуть меньше, тогда произойдет постепенное снижение цен в магазинах. При этом рубль уже начал укрепляться, что подтверждается котировками.