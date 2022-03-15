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    15 марта 2022, 02:29

    «Спрос поднимает цены». Россиянам рассказали, когда стоимость товаров в магазинах начнет снижаться

    Экономист Зайченко: цены в магазинах начнут снижаться после падения спроса

    Андрей Васильев, Дарья Бунякова

    Ценники в российских магазинах начнут снижаться после того, как уменьшится спрос на товары. Об этом «360» рассказал экономист, специалист по производным финансовым инструментам Вячеслав Зайченко.

    «Спрос поднимает цены». Россиянам рассказали, когда стоимость товаров в магазинах начнет снижаться

    По словам эксперта, цены на товары в магазинах объясняются так называемой общей инфляцией.

    «Это когда один импортный продукт, который продается за 500 рублей, вырос за счет спекулятивной курсовой разницы, а второй отечественный продукт, который рядом продается по 100 рублей, не может продаваться по 100 рублей, так как является неконкурентным. Предприниматели тоже хотят получить такую же прибыль, как по импорту», — отметил Зайченко.

    Он пояснил, что бизнесмены пытаются уравнять свою ценовую политику с импортной. В итоге стоимость российских продуктов и других товаров тоже вырастает. Простыми словами такая ситуация и называется общей инфляцией.

    «Спрос поднимает цены. Когда люди так активно перестанут себя вести в магазинах, цены начнут снижаться», — заявил экономист.

    Искусственную инфляцию создают сами покупатели, которые берут в магазине не одну, а три-четыре пачки гречки. Как подчеркнул Зайченко, стоимость товаров начнет падать и при укреплении рубля. Когда цифра дойдет до психологической отметки 100 рублей или чуть меньше, тогда произойдет постепенное снижение цен в магазинах. При этом рубль уже начал укрепляться, что подтверждается котировками.