Спрос на зимние товары для развлечений увеличился в России

В России вырос спрос на товары для зимних видов спорта. По словам экспертов онлайн-платформы Авито, в ноябре этого года россияне стали интересоваться зимними товарами на 39% чаще по сравнению с аналогичным периодом 2020 года. Об этом написала «Газета.ru».

Например, интерес к сноубордам среди россиян вырос на 49% по сравнению с 2020 годом. Горными лыжами на Авито в ноябре интересовались на 48% чаще, чем в аналогичный период прошлого года.

Кроме того, повышенный интерес отмечается к зимней одежде и другому инвентарю. Костюмы для лыжников стали популярнее на 74%, а костюмы сноубордистов — на 53%.

Особый спрос в ноябре фиксируется на детские товары. Самыми популярными стали тюбинги-ватрушки для катания с горки. В этом году их покупают в два с половиной раза чаще, чем в 2020-м.