Общество 02 декабря 2022, 19:53 Спрос на живые новогодние ели в России упал в два раза за последние 5 лет Глава Рослесинфорга Чащин: популярность живых елей среди россиян падает год от года Pxhere

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Спрос на живые ели среди россиян упал в два раза за последние пять лет. Об этом заявил директор Рослесинфорга Павел Чащин, сообщил ТАСС.

По его словам, жители страны стали чаще покупать искусственные елки на Новый год. Россияне отдают им предпочтение из-за экономии, проживания в небольших квартирах и трудностей с утилизацией.

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«Их популярность [живых елей] среди населения год от года только падает», — сказал Чащин.

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По данным Рослесинфорга, с 2017 года объем заготовки новогодних елей снизился в два раза — с 107,6 тысячи штук до 50 тысяч в 2021 году. В стране выросла популярность искусственных деревьев. Однако дефицита или скачка цен на живые елки в этом году не предвидится — предприниматели заготовят около 55 тысяч новогодних деревьев.

Подмосковный Минтранс уже напомнил о правилах перевозки новогодних елок в общественном транспорте. Жители региона смогут провезти в автобусах и электричках невысокие деревья бесплатно. За другие придется заплатить по тарифу. В Московской области уже стартовал сезон елочных базаров. Символы Нового года будут продавать на 296 торговых площадках.