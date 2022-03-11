Спрос на жилье в России начал снижаться

Риелторы в России рассказали, что на фоне западных экономических санкций в отношении страны стал падать спрос на недвижимость среди жителей. Особенно это коснулось спроса на новостройки — он упад сразу на пятнадцать процентов. На вторичное жилье спрос упал на двенадцать процентов.

Основными причинами этого стали трудности с ипотекой, а также отсутствие роста доходов граждан. Если ситуация на Украине будет развиваться по пессимистичному сценарию, то спрос может уменьшиться примерно вполовину, сообщили «Известия».

Доступность жилья в России снизилась из-за кризиса: роста цен, отсутствия увеличения доходов, возможности взять ипотеку. «С новыми проектами ситуация еще хуже: неясно, будут ли достроены дома на фоне подорожания стройматериалов и увеличения ставок проектного финансирования для девелоперов», — добавил один из экспертов.

По его мнению, многие россияне сейчас предпочтут занять выжидательную позицию и посмотреть, что будет на рынке недвижимости дальше.