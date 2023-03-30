30 марта 2023, 16:55
Спрос на земельные участки снизился в Ленобласти
На сегодняшний день количество предложений по продаже земельных участков в Ленинградской области превышает спрос. Об этом сообщили «Невские новости» со ссылкой на данные сервиса «Авито».
В этом году интересоваться таким типом недвижимости стали реже на 4,7%. При этом, объем предложения на рынке вырос на 11% по сравнению с прошлогодними показателями.
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Отмечается, что самый дешевый участок в регионе находится в деревне Поддубье, продавцы просят за него 1,9 миллиона рублей.
Ленинградская область
Недвижимость
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