Спрос на защитные маски с фильтром вырос в России в 2,5 раза

С 10 по 18 января в России увеличился спрос на персональные медицинские товары для дома. Среди лидеров отметились защитные маски с фильтром, а также пульсоксиметры. Их стали покупать в 2,5 раза чаще, написал Life со ссылкой на данные AliExpress Россия.

«Среди защитных масок россияне чаще всего выбирали респираторы KN95 с уровнем защиты FFP2 и фильтром, а также комплекты из 10–100 штук сменных масок», — рассказали аналитики.

Помимо распираторов, россияне интересовались дизайнерскими многоразовыми масками с блестками и принтами. Спрос на такие изделия вырос в 1,8 раза, при этом цена за комплект из пяти таких масок составляет от 150 до 300 рублей.

Также за неделю увеличились продажи на пульсоксиметры, аппараты для измерения давления и мониторинга сердечной активности и электронные термометры.