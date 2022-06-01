Эксперт по недвижимости, ипотечный брокер Дмитрий Ракута заявил, что спрос на строительство загородных домов в России переживает «второе рождение». Об этом написал сайт NEWS.ru.

По его словам, дома за городом обычно покупают те, кто уже имеет объекты недвижимости в черте города.

«Тренд на строительство загородной недвижимости начался в 2020-м, когда началась пандемия COVID-19. Многие ощутили разницу проживания в квартире и за городом, где переждали карантин. Можно сказать, что спрос и загородная недвижимость пережили второе рождение, он колоссально вырос. Тенденция сохранится и с запуском в том числе льготной семейной ипотеки под 5% и льготной программы под 9%, кто не подходит под семейную. Под 9% можно также приобрести участок земли, найти подрядчика и работать с ним», — сказал Ракута.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о запуске в РФ пилотной программы льготной ипотеки на строительство частных домов. Кредиты будут выдаваться тем гражданам, которые решили возводить жилье без оформления договора подряда с профессиональными застройщиками.