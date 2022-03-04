Спрос на загородные дома и участки вырос до 30%

Практически за неделю спрос на загородные дома и земельные участки в России вырос на 10–30%, рассказали участники рынка недвижимости. Из-за нестабильной экономической ситуации покупатели так хотят сохранить сбережения.

Особенно спрос вырос в сегменте недорогих земельных участков, сообщила газета «Известия» со ссылкой на участников рынка.

Но ситуация с ценами нестабильная, отметил руководитель центра загородной недвижимости федеральной компании «Этажи» Антон Сауков.

«Одни собственники стараются продать свои объекты подороже, другие, понимая, что существует риск снижения спроса, готовы продавать свои объекты с дисконтом до 5–10%», — отметил он.

При этом стоимость квадратного метра в загородных домах в полтора-два раза ниже, чем в квартирах, добавил Сауков.

В конце февраля россияне начали вкладываться в недвижимость. В крупных городах спрос на жилье поднялся на 10-15%, несмотря на то, что стоимость некоторых объектов выросла на 2-5% в связи обострением геополитической ситуации и подорожанием строительных материалов до 30%.