Спрос на вторичное жилье в России вырос почти в два раза

Россияне стали интересоваться вторичным жильем на 86% чаще, чем в прошлом году. Одной из главных причин роста спроса на вторичку стало резкое подорожание новых квартир. Об этом сообщил RT со ссылкой на специалистов аналитического центра ЦИАН.

Наибольший рост интереса ко вторичному жилью зафиксировали в Москве (почти 47%), Санкт-Петербурге (около 17%), в Краснодарском крае (3,1%) и в Московской (2,7%), Самарской и Свердловской областях (по 1,7%). Как рассказал основатель сервиса по подбору недвижимости для инвестиций Realiste Алексей Гальцев, наибольший интерес представляют двухкомнатные квартиры.

«Наиболее востребованы двухкомнатные квартиры в пределах 10 миллионов рублей. В условиях перехода многих граждан на полную или частичную удаленку одна из комнат стала рабочей. Однокомнатные тоже пользуются популярностью, чаще всего их берут для сдачи в аренду», — приводит RT слова собеседника.

Главный аналитик сервиса «Циан.Ипотека» Виктория Кирюхина отметила, что основной причиной роста популярности вторички стало подорожание нового жилья. Почетный член Российской гильдии риелторов Константин Апрелев рассказал, что цены на квартиры в новостройках в среднем выросли на 30%, тогда как вторичка подорожала на 15%. Некоторые эксперты связывают популярность вторичного жилья с широким предложением на рынке и падением ставок по банковским вкладам.

В конце марта специалисты ЦИАН подсчитали, что цены на вторичную недвижимость в крупных городах России за первый весенний месяц в этом году повысились на 1,3%.