Спрос на валенки и шубы вырос в России из-за холодной зимы

Россияне стали активно скупать пуховые платки, валенки и шубы из-за холодной зимы. Традиционная зимняя русская обувь наиболее популярна у жителей московского региона: в этом году многие проводят новогодние каникулы за городом, а там без валенок не обойтись.

«Из-за более снежной и холодной зимы в России выросла популярность валенок, галош и шуб. В первую неделю 2021 года (с 1 по 7 января) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года продажи валенок и галош выросли в 1,6 раза в штуках, шуб в штуках — в 1,8 раза, платков и шали из пуха и шерсти — более чем в два раза», — приводит ТАСС текст сообщения одного из онлайн-ретейлеров.

Хит продаж в этом зимнем сезоне — шубы из искусственного меха. В первую неделю января их стали продавать в 4,2 раза больше. Спрос на валенки и галоши резко вырос в Сахалинской (550%), Курганской (375%), Томской (280%) и Кировской областях (271%).

В Карелии продажи валенок взлетели на 269%, в Астраханской области на 240% в Алтайском крае на 225%), в Новгородской области на215, в Хакасии и Тыве на 229% и 200% соответственно. По данным ретейлера, в среднем россияне готовы выложить за валенки от трех до четырех тысяч рублей..