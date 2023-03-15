15 марта 2023, 12:37
Спрос на услуги репетиторов вырос среди россиян в феврале
В феврале в России зафиксировали увеличение спроса на услуги репетиторов. Об этом сообщила «Москва 24» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Авито Услуги».
За последний месяц зимы услугами репетиторов интересовались на 74% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
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Отмечается, что объявлений педагогов тоже стало больше на 75%. Так, увеличилось количество предложений от репетиторов по иностранным языкам.
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