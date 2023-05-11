Общество 11 мая 2023, 18:01 Спрос на услуги по строительству бань среди россиян вырос на 18%

Читать 360tv в

В России спрос на услуги по возведению бань и саун в марте-апреле текущего года вырос на 18% по сравнению с прошлогодними показателями. Об этом сообщили News.ru со ссылкой на пресс-службу сервиса «Авито Услуги».

Также на 43% выросло количество предложений по строительству бань от бригад и частных мастеров. В среднем стоимость услуг «под ключ» составила 400 тысяч рублей.

Реклама

Отмечается, что самым бюджетным вариантом является строительство «бань-бочек», цены на них стартуют от 100 тысяч рублей.